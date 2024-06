Brazlândia 91 anos: veja programação da festa da cidade

Criada em 1933, Brazlândia completa 91 anos de história nesta quarta-feira, 5 de junho, com tema de aniversário “Orgulho de morar aqui”. A cidade é uma das mais antigas do Distrito Federal, terceira em ocupação territorial das regiões administrativas e abriga cerca de 55 mil habitantes. São 474.8 km² de extensão territorial, sendo apenas 7% em área urbana.

Destaque na agricultura, o local é conhecido pela tradicional Festa do Morango, contando com mais de 300 agricultores apenas na produção desta fruta, além de ser responsável pela produção de 98% das goiabas consumidas pelos brasilienses.

A cidade também conta com eventos culturais que incluem artesões, artistas plásticos, cantores de catira, Folia de Reis, festas agrícolas, Encontro da Mãe com o Filho e a Marcha Para Jesus. Brazlândia também abriga o segundo maior santuário do Brasil, Santuário Arquidiocesano Menino Jesus, onde está o papamóvel que transportou João Paulo II no Rio de Janeiro, em 1997.

Devido aos atrativos naturais e à forte capacidade produtiva, a região entrou na Rota do Turismo, com suas mais de 90 cachoeiras mapeadas. Atividades de lazer contemplam trilhas, passeios nos parques e comidas típicas do campo. A Chapada Imperial, por exemplo, é considerada a maior unidade de mata particular. Já a estação de Tratamento de Água Rio Descoberto é responsável por 50% da água produzida na capital.

Recentemente, a cidade passou pela recuperação e duplicação da BR-080, pela reforma e ampliação do Hospital Regional e pela construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As festividades de aniversário começaram dia 02 de junho e seguem até a primeira semana de julho. Confira:

- Campeonato de vôlei: 02 de junho

- Projeto Mulher nas Cidades: 03 a 07 de junho

- Aniversário de Brazlândia e Alvorada Festiva: 05 de junho

- Missa solene: 07 de junho

- Torneio de tênis e Festa Junina: 08 de junho

- Pic nic nas margens do Lago Veredinha: 09 de junho

- Festa Junina São Sebastião: 14 de junho

- Desfile Cívico – militar, Costelão e Festa Junina: 16 de junho

- Projeto Administração nas Quadras: 17, 18,19 e 20 de junho

- Culto de Ações de Graças: 17 de junho

- Cristo Show: 22 de junho

- Marcha para Jesus: 23 de junho

- Torneio Rural: 24 de junho

- Sessão Solene: 25 de junho

- Sessão Solene: 26 de junho

- Braz Fest – shows: 28 de junho

- Braz Fest – shows: 29 de junho

- Copa Evangélica futsal, Festa Junina e Rua do Lazer no Lago Veredinha: 30 de junho