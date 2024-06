Dia Livre de Impostos: motoristas aguardam mais de três horas para aproveitar promoção

Na manhã desta quinta-feira (6/6), centenas de motoristas do Distrito Federal aguardam mais de três horas para aproveitar a promoção de combustível em um posto da Asa Norte. Para quem costuma pagar quase R$ 6 na gasolina, o desconto de cerca de R$ 2 por litro é vantajoso.

Trata-se do Dia Livre de Impostos, iniciativa comandada pela Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF) e a CDL Jovem-DF, que promovem ações para chamar a atenção da sociedade sobre as altas cargas tributárias. "A nossa ideia é apresentar para população o impacto que os impostos provocam sobre os valores dos produtos e serviços consumidos por todos diariamente", destacou Hugo Leite, coordenador da CDL Jovem-DF.

A venda de gasolina sem imposto ocorre no posto Jarjour, localizado na 206 Norte, desde às 7h. Às 6h30, porém, a fila de carros já ultrapassava a 209 Norte. Na empresa, o combustível, que normalmente custa R$ 5,68, está com 33% de desconto, saindo por R$ 3,80 o litro.

Vale lembrar que o pagamento só pode ser feito em dinheiro; não é permitido guardar lugar na fila nem abastecer galões. Além disso, cada cliente poderá comprar até 20 litros. O encerramento da campanha será às 14h ou quando acabarem os 10 mil litros.

E foi preciso acordar cedo para garantir a promoção. Francisco Vilarouca, 57 anos, mora no Varjão e acordou às 4h para entrar na fila a tempo. Há duas horas esperando, o marceneiro espera economizar cerca de R$ 20. O longo tempo na fila, porém, o desanimou, tanto que ele já esperava fora do carro, mesmo diante do frio no início na manhã.

"O problema é a espera. Então, não sei se compensa, porque o único serviço com desconto que me interessa é o da gasolina", avaliou Francisco já sabendo que outras empresas e serviços aderiram ao Dia Livre de Impostos.

Francisco Vilarouca, 57 anos, mora no Varjão e acordou às 4h para entrar na fila a tempo (foto: Letícia Mouhamad )

Descontos

Além da promoção na gasolina, os brasilienses poderão aproveitar serviços com preços mais acessíveis nos setores de alimentação e saúde. Há promoção, por exemplo, em sanduíches, hambúgueres e cheeseburgeres que terão até 32% de desconto. No TB Burguer, na 213 Sul, o sanduíche smash, que custa R$ 26,90, será vendido por R$ 18,30, e o cheeseburguer sairá de R$ 40,90 por R$ 27,82.

A concessionária Champion Citroen venderá um carro com R$20 mil de desconto. Trata-se de um Citroën C3 Live Pack 24/24, na cor grafite. O preço original é R$ 84.990,00 e será vendido por R$ 64.990,00. Como será apenas um carro, haverá um sorteio entre as pessoas interessadas, cuja fila já contabiliza mais de 700 pessoas, segundo informou Hugo Leite, coordenador da CDL Jovem-DF.

Óticas e algumas farmácias de manipulação também fazem parte da ação.

Conscientização

O Dia Livre de Impostos acontece há 18 anos com o objetivo de conscientizar a população, o poder público e o varejo a respeito da alta carga tributária paga no Brasil. Lojistas dos 26 estados e do DF comercializam seus produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto.

A campanha é uma realização da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem). Participam da ação, lojas de rua do varejo, shopping centers, restaurantes, prestadores de serviço e postos de gasolina.

Segundo a CNDL, mais de 100 mil lojas de todo o país devem participar da ação em 1.500 cidades. A expectativa é de que mais de 2 milhões de consumidores sejam beneficiados com os descontos.

Para conferir todas as empresas participantes, acesse o site:www.dialivredeimpostos.org.br.