Filha de Faustão fica noiva; Saiba quem é o eleito

A primogênita do apresentador Faustão, Lara Silva, ficou noiva! O eleito para ocupar o "cargo" de genro de um dos maiores artistas da TV brasileira foi o também apresentador Julinho Casares. Lara Silva é fruto de Fausto Silva com a ex-modelo Magda Colares.

O pedido foi compartilhado nas redes sociais, na última quarta-feira (5). Julinho, apresentador da TV Record, e também filho de Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, usou uma foto ao lado da amada para registrar o momento. "Um novo ciclo em nossas vidas", disse ele.

Na web, os pombinhos receberam felicitações de Luciana Cardoso, madrasta de Lara, e Magda Colares, sogra de Julinho. Quem também apareceu para desejar felicidades ao casal foi o caçula da família Silva, João Guilherme Silva, apresentador da TV Bandeirantes.

"Existia um grande amigo meu, que foi um filho da p*, que pegou a minha irmã", começou ele. "E aí acabou namorando ela, e eu perdi um amigo, mas ganhei um irmão! Hoje o Julinho pediu a Lari em casamento. Eu já estava sabendo que isso iria acontecer, eu fiquei tão feliz”, disse João.

Casal se conhece anos após entrevista com Faustão

Um detalhe inusitado que chama bastante atenção é: em 2013, o genro do Faustão foi entrevistado pelo apresentador no programa "Domingão do Faustão", após vencer o campeonato sul-americano de corrida de cães com trenó. Na época, ele e Lara ainda não se conheciam. O primeiro contato entre o casal aconteceu através de João Guilherme, de quem é amigo pessoal.