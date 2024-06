Motociclista fica ferido depois de acidente entre carro e moto na Esplanada

Após os socorristas conseguirem regular a situação médica do motociclista, foi encaminhado ao Hospital de Base. - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente entre um carro e uma moto, na noite desta quinta-feira (6/6), deixou o motociclista ferido, na Esplanada dos Ministérios.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o caso ocorreu por volta de 19h40, em frente ao Ministério do Desenvolvimento. Quando os socorristas chegaram na ocorrência, encontraram o condutor da motocicleta Honda CG Preta, apresentando uma provável fratura de mandíbula, além de escoriações pelo corpo.

O homem de 35 anos estava consciente, desorientado e estável. Após os socorristas conseguirem regular a situação médica dele, foi encaminhado ao Hospital de Base. O motorista do outro veículo envolvido no acidente, um VW T-Cross, não apresentava nenhum ferido e, por isso, não foi encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi acionada.