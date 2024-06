Polícia Civil prende quadrilha que manteve comerciantes reféns em casa

As prisões fazem parte da operação "Fita Dada", desencadeada nesta sexta-feira (5/6), pela 14ª Delegacia de Polícia - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação)

Uma operação da Polícia Civil (PCDF) prendeu quatro pessoas acusadas de roubar uma casa e manter as vítimas sob restrição de liberdade, no Gama. As prisões fazem parte da operação “Fita Dada”, desencadeada nesta sexta-feira (7/6), pela 14ª Delegacia de Polícia.

A ação, segundo as investigações, foi premeditada pelos criminosos. Em 9 de janeiro, as vítimas, que são proprietárias de um comércio local, foram abordadas em casa no momento que saíam para trabalhar. Os assaltantes conheciam ao certo os horários e as rotinas de cada uma das vítimas.

Durante a ação, os autores restringiram a liberdade das vítimas, impedindo qualquer tentativa de resistência ou de buscar ajuda. O grupo saiu da casa levando inúmeros pertences de valor, incluindo objetos pessoais e eletrônicos, além do veículo da família, utilizado para a fuga. “A abordagem meticulosa e a precisão na execução do crime indicavam conhecimento prévio detalhado da rotina e das posses das vítimas, revelando o uso de informações privilegiadas para o planejamento do roubo”, afirmou o delegado William Ricardo, adjunto da 14ª DP.

Os policiais civis conseguiram rastrear e identificar os quatro homens envolvidos no roubo. Com a operação "Fita Dada", PCDF conseguiu prender todos os suspeitos, desarticulando o grupo criminoso responsável pelo roubo.