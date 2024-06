"Foi uma alegria" diz tutora de pet que ficou sumido por quatro dias

Após quatro dias de angústia, a família de Kamila Rodrigues, 45 anos, finalmente encontrou Tobi, seu cachorro desaparecido no último sábado (1/6). O reencontro, ocorrido nesta quarta-feira (5/6), trouxe um imenso alívio e alegria após a constatação de que Tobi estava são e salvo.

A servidora pública conta que foi buscar o cão sozinha na delegacia e não relembra a emoção vivida no momento. “Foi uma alegria e um alívio muito grande, porque a gente começa a pensar coisas ruins com o passar dos dias. Preferi buscar ele sozinha. Graças a Deus, agora todo mundo está feliz" comemora a tutora.

Além disso, Kamila relata que, no primeiro dia após o cão voltar para casa, ele estava visivelmente cansado e arisco. Entretanto, o comportamento do cachorro está voltando a normalidade com o tempo. “Ele estava bravo e estressado, dormiu de 8 horas da noite até 6 horas da manhã, normalmente, Tobi não dorme esse tempo todo. Agora, ele está retornando a ser o que sempre foi, um cachorro tranquilo, fofinho e que ama passar o dia deitado na cama com a minha filha”, disse.

Pedido de resgate

O drama da família de Kamila começou no último sábado (1/6), quando Tobi fugiu de casa na 706 Sul. Kamila, mãe de uma menina de 12 anos, passou por momentos de angústia ao receber uma ligação exigindo resgate em dinheiro para devolver o animal. O cão, que anda com uma coleira de identificação com o nome e o contato da tutora, havia sido vendido a uma pessoa no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), na 903 Sul, conforme rastreamento realizado pelos agentes da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Após o resgate, Tobi foi vermifugado, tomou banho e recebeu remédio para carrapato. O cachorro de 4 anos foi adotado durante a pandemia em Valparaíso (GO) para alegrar a filha de Kamila, que estava muito triste devido ao isolamento. "Ele foi adotado para ela no momento em que ela estava sem poder se socializar com os amigos", explicou Kamila.

O reencontro trouxe paz para a família, especialmente para a filha de Kamila, que ficou muito abalada com o desaparecimento do pet. "Já estávamos perdendo a esperança. Até a voz da minha filha mudou quando ficou sabendo da notícia", comentou Kamila, demonstrando a profunda ligação emocional entre a menina e seu fiel amigo.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes