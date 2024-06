Cachorro desaparecido é encontrado pela polícia após pedido de resgate

A servidora pública Kamila Rodrigues, 45 anos, conseguiu reencontrar seu cachorro de estimação, Tobi, nesta quarta-feira (5/6), por meio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ela havia vivido momentos de terror depois que o cachorro, de 4 anos, desapareceu, no último sábado (1º/6), após fugir de casa na 706 Sul.

Após o sumiço do animal, Kamila recebeu uma ligação pedindo um resgate em dinheiro para devolver o pet. Tobi anda com uma coleira de identificação com o nome e o contato da tutora. Os agentes da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) rastrearam o número do qual Kamila havia recebido o telefonema e entraram em contato. O homem afirmou que havia vendido o animal a uma pessoa no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), na 903 Sul.



Os policiais foram ao local e resgataram Tobi. Posteriormente, Kamila buscou o cachorro na delegacia.



Ainda de acordo com Kamila, a ligação era de um número desconhecido, e ela negou pagar o resgate. Houve uma discussão e a pessoa do outro lado da linha desligou. Ela tentou retornar, mas o número não chamou mais.



Tobi é o animal de estimação da filha dela, de 12 anos, que ficou abalada com a situação. "O Tobi foi adotado na pandemia. Fui a Valparaíso (GO) buscá-lo. Ele devia ter em torno de 1 ano. Agora, deve ter 4 anos. Ele fugiu no sábado à tarde, na 706 sul. Ele foi adotado para ela porque a minha filha ficou muito triste na pandemia e veio para ser alegria da família", relatou. "Já estávamos perdendo a esperança, até a voz da minha filha mudou quando ficou sabendo da notícia", disse a servidora.



