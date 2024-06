Homem é preso com arma, cinco chaves de carros e máquina de contar dinheiro

Na madrugada desta sexta-feira (7/6), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 8º e 10º Batalhão, apreendeu duas armas de fogo no Setor Habitacional Sol Nascente. As armas, um revólver e uma pistola, foram apreendidas em abordagens distintas.

Por volta de 3h da madrugada, os policiais do 10º Batalhão foram comunicados de disparos em via pública, na região da chácara 89. Segundo a corporação, um dos suspeitos correu para dentro de uma casa, localizada no conjunto A, onde acontecia uma festa. Os policiais informaram que o homem foi detido após ser seguido pela equipe. O suspeito comemorava o aniversário dele.

Os militares encontraram uma pistola calibre 380, com 15 munições, escondida embaixo de um boné. Dentro de um quarto, a equipe da PMDF localizou, ainda, uma quantia de R$ 3.850,00 em espécie, mais uma contadora de cédulas, cinco chaves de carros, que não estavam no local, uma porção de haxixe e duas de ecstasy.

O suspeito foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Políicia, em Ceilândia Norte, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e decretada fiança no valor de R$ 5 mil.

A segunda arma foi apreendida por policiais militares do Grupo Tático Operacional, do 8º e 10º Batalhão (Gtop 28 e 30), enquanto seguiam um motociclista armado, por volta de 1h30 da madrugada. Segundo os policiais, o suspeito jogou fora um revólver calibre 38, com três munições intactas, na altura da quadra 209. A arma apreendida e também encaminhada para a 15ª DP. Contudo, o homem não foi mais localizado.

