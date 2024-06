Dia dos Namorados: motéis, hotéis e sex shops inovam nas ofertas de serviços

Para o Dia dos Namorados, setores do comércio e de serviços sentem a maior procura de consumidores, ávidos em presentear a pessoa amada com um presente, mas a expectativa para um momento especial a dois também tem força. Com isso, hotéis, motéis e sex shops celebram a data comemorativa e incrementam os produtos e serviços.

Um hotel localizado à beira do Lago Paranoá, por exemplo, oferece um pacote especial para os apaixonados, com diária que inclui café da manhã e jantar e decoração temática e um jantar com menu assinado pelo chef Elízio Correa da Silva.

"Nós já superamos as expectativas, que era a adesão de 70 pessoas ao pacote. Agora, o esperado é que 200 pessoas venham passar a data no hotel", revela Aryane Borges Bretas, gerente comercial regional do estabelecimento. Os valores das diárias são a partir de R$ 1,5 mil, sem taxas. No jantar, são R$ 280 por pessoa.

Aryane lembra que o 12 de junho vai cair em uma quarta-feira, o que faz que a procura pelos serviços do hotel também cresça nos outros dias da semana. "Vimos uma crescente no final de semana, que tem um público bem diverso, geralmente. Mas no fim de semana após o Dia dos Namorados, percebemos uma procura maior de casais sem filhos", diz a gerente.

Dia dos namorados (foto: Valdo Virgo)

Cama, mesa e banho

Dois hotéis de uma mesma rede, localizados na região central de Brasília, terão um jantar único para a data. Os chefs da casa prepararam um menu completo, em que o cliente poderá escolher uma opção de entrada, prato quente e sobremesa. O preço por casal é de R$ 500 mais taxa, o que dá direito a uma garrafa de espumante.

"Estamos com uma expectativa de alta ocupação para os dois hotéis da rede em Brasília. Tradicionalmente, no dia 12, recebemos casais para celebrar este sentimento tão importante, que é o amor. Não faltarão opções deliciosas, um serviço de excelência e em um ambiente sofisticado para agradar a todos os gostos", diz Helen Coelho, gerente geral de um dos empreendimentos.

Lounge vip

A Associação de Brasileira de Motéis (ABMotéis) prevê, para o Distrito Federal, um aumento de 20% na procura pelos serviços em relação ao mesmo período do ano passado. "Quando a data cai no final de semana, o movimento fica concentrado em um único dia. Neste ano, teremos uma semana inteira mais intensa. Os clientes estão redescobrindo os motéis como um destino para uma experiência completa, inclusive gastronômica", diz Carlos Eduardo Pereira, diretor regional de relações governamentais da associação.

O empresário Celso Covre é proprietário de dois estabelecimentos do tipo, localizados em Taguatinga Sul e em Ceilândia Sul. Ambas unidades estão com campanhas direcionadas especialmente para casais para esta semana, com pacotes que incluem decoração, jantar romântico com drinks e uma lembrança de recordação do momento especial.

"Em um dos motéis, preparamos também um lounge vip, com música ao vivo, para os casais esperarem a hora de entrar nas suítes com mais conforto", antecipa Covre, que afirma que o esperado é que o movimento, no Dia dos Namorados, seja 50% maior do que em uma quarta-feira normal. No entanto, a expectativa é de que os casais aumentem o movimento nas unidades ao longo de toda a semana.

"Os casais têm procurado mais experiências personalizadas e sensoriais, com mais opções de serviços, como massagem relaxante, serviço de concierge e jantares assinados por chefs", avalia o empresário. Nos dois motéis, os pacotes têm preços que variam de R$ 440 a R$ 1.825.

No Dia dos Namorados, a publicitária Marília (nome fictício para não estragar a surpresa para o namorado) completa três anos de namoro. Para o dia 12, reservou a suíte presidencial num motel da cidade e escolheu um cardápio especial. "Nunca fomos para motel. Sempre escolhemos um jantar ou fazemos algo especial em casa. Este ano, quis inovar", explica. O pacote todo saiu por cerca de R$ 500. "Acho que vale muito a pena. O quarto vai ficar lindo. Já estive lá e combinei tudo direitinho. Agora, é segurar a ansiedade para que chegue logo", comenta.

"Natal do ramo"

Outro setor que costuma lucrar com o Dia dos Namorados é o de sex shop. "É o natal do ramo", define Adrielly Luiza, gerente de vendas do Luxo de Amor, que tem oito unidades espalhadas pelo DF. "Em algumas unidades, já percebemos um aumento no movimento, mas, em relação ao ano passado, ainda está fraco", avalia a gerente.

Por outro lado, a expectativa ainda é alta para a data. "Esperamos um aumento de, no mínimo, 40% em relação ao mesmo período do ano passado", anseia. Sobre o público, Adrielly conta que, nesta época do ano, a procura fica mais dividida entre homens e mulheres. Ao longo do ano, são eles os mais interessados nos itens vendidos nas lojas. "Preparamos ofertas especiais, com promoções no site e nas lojas físicas e da elaboração de kits, nos quais os itens saem com preços mais em conta", ressalta.