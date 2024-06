DF continua com calor pela manhã e frio à noite; veja previsão

A rotina dos brasilienses continua sem novidades no que diz respeito a previsão do tempo. Nos últimos dias não houve muita mudança: calor e sol com céu aberto pela manhã e frio durante a noite. Neste domingo (9/6), a população pode esperar o mesmo e a tendência é que a semana permaneça da mesma forma.

A mínima do domingo foi marcada durante a madrugada com 14°C enquanto a máxima esperada é de 27°C. As duas com a queda de um grau registrada em relação a ontem. No entanto, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o frio deve parar por aí também. Não há previsão de nenhum evento climático que abaixe mais a temperatura.

A meteorologista Dayse Moraes aponta que um dos motivos do calor pela manhã e frio pela noite é a falta de nebulosidade. O sol chega e traz junto o calor sem o obstáculo das nuvens, ou seja, com maior incidência dos raios e aumentando a temperatura. Durante a noite e madrugada não há radiação solar nem nuvens para reterem o calor proporcionado pelo sol, o que faz os termômetros caírem.

A falta de nebulosidade também tem outra consequência direta que é a seca. Sem nuvens não há chuva e a umidade também cai. Neste domingo vai variar entre 95% e 35%. Porém ainda não é uma situação alarmante. O que preocupa é que a cidade já está há quase 50 dias sem chuvas, o que pode se tornar um problema quando a umidade cair.