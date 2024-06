Cruzeiro recebe a primeira etapa do Circuito de Quadrilhas Juninas

Uma das festas mais queridas do brasiliense chega ao Cruzeiro com uma programação especial. Entre os dias 21 e 23 deste mês, o Circuito de Quadrilhas Juninas estará em cartaz no estacionamento do Ginásio do Cruzeiro, com apresentações de 16 grupos locais, representando o Distrito Federal e o Entorno.

“A cidade recebe a gente sempre muito bem, e logo traremos para o Cruzeiro um festival de bandas de quadrilhas juninas,” afirma o presidente da Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequaju-DFE), Robson Vilela.

Além das apresentações de quadrilhas e da ornamentação da cidade com bandeirinhas, haverá também comidas típicas.

*Com informações da Administração Regional do Cruzeiro