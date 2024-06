Sábado (8/6) será de tempo ameno sem mudanças em relação ao últimos dias

Brasília tem uma época do ano já conhecida. Entre o inverno e o outono a seca toma conta com as manhãs quentes e as noites frias e sem horizonte para a chuva. Esta época chegou em 2024 e os moradores podem se acostumar com períodos longos sem muita mudança na previsão do tempo.

Neste sábado, a temperatura mínima, registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no posto do Paranoá, foi de 15°C, enquanto a máxima esperada é de 28° C. Essa variação entre frio e calor se dá pela falta de nebulosidade, uma vez que a nebulosidade não está presente então não evita a incidência de radiação solar pela manhã nem retém o calor pela noite.

A umidade do ar vai variar entre 90% e 30%. Apesar de não serem números alarmantes, o período do ano já é considerado de seca, portanto é sempre importante manter os cuidados de sempre. “Beber bastante água, evitar praticar exercícios físicos entre 10h e 15h e usar protetor solar são algumas das precauções básicas”, afirma a meteorologista Dayse Moraes.

Seca de Brasília

O que começa a chamar atenção é a ausência de chuvas. São mais de 40 dias sem cair uma gota de água do céu no DF, situação esperada, mas nem sempre confortável. Segundo a especialista, ainda não há nem um traço que possa indicar a aproximação de um novo período de chuvas para a capital federal o que deve acender a luz de atenção para incêndios em matas secas.