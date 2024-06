Ciclista é atropelada e transportada em estado grave ao hospital em Ceilândia

Uma ciclista de 40 anos foi levada em estado grave ao hospital com suspeita de traumatismo craniano após ser atropelada por um carro, na QNQ 5 de Ceilândia. O acidente ocorreu neste domingo (9/6).

A condutora do carro, uma mulher de 45 anos, não se feriu e prestou socorro à vítima. A dinâmica do acidente não foi informada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, quando as equipes chegaram ao local, se depararam com a colisão entre o automóvel e a ciclista.

Caída ao chão, a vítima apresentava sangramento na cabeça e estava instável. Ela foi transportada em estado grave ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O local ficou aos cuidados da PMDF.