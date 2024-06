Homem é morto a facada em Ceilândia; polícia procura autor

Um homem morreu vítima de uma facada por volta das 13h35 desta segunda-feira (10/6), nas imediações da Paróquia São Jorge e Santo Expedito, em Ceilândia.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima, que não foi identificada, é do sexo masculino e tem entre 35 a 40 anos. Quando os militares do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) chegaram ao local do crime, o homem estava sem sinais vitais e apresentava uma perfuração do lado esquerdo do tórax. A vítima teria sido esfaqueada em outro local e caiu em frente à igreja.



Investigadores da Polícia Civil (PCDF) fizeram a perícia no local. Até o fechamento desta matéria, o autor do crime não havia sido localizado pela PMDF.