Homem é assassinado com pelo menos seis tiros em Ceilândia

Na madrugada deste sábado (8/6) um homem foi executado com pelo menos seis tiros no condomínio Privê, em Ceilândia. Nas investigações preliminares, a equipe da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi informada que a vítima era conhecida nas proximidades como "bruxo".

O fato ocorreu próximo ao Armazém Privê, onde existem câmeras de monitoramento. Conforme foi averiguado pela corporação, o homem estaria frequentando o condomínio há pouco tempo. A 24ª Delegacia de Polícia investiga o crime, o paradeiro do autor e a identificação completa da vítima.