Área da Colônia Agrícola Sucupira é alvo de grilagem de terras

No domingo (9/6), 6 pessoas foram presas por parcelamento irregular do solo em propriedade da Terracap, na Colônia Agrícola Sucupira - (crédito: PCDF)

No domingo (9/6), agentes do Governo do Distrito Federal (GDF) e da Polícia Civil (PCDF) reprimiram ações de grilagem em uma área localizada na Colônia Agrícola Sucupira, de propriedade da Terracap. O terreno, onde foi executada a Operação Sucupira, integra a Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, e está credenciado para projetos de promoção de empreendimento Habitacional de Interesse Social, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF).

Para combater o parcelamento irregular do solo e o dano ambiental, foram acionados agentes da Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente à Ordem Urbanística e o Animal (Cepema), por meio da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (DEMA), com apoio da 29ª DP (Riacho Fundo), do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA) e da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal).

João Maciel, Coordenador da Cepema, afirma que o novo modus operandi dos grileiros é realizar as ações aos domingos e feriados. “É costumeiro, no DF, os grileiros cercarem e invadirem terras aos domingos, achando que a polícia e demais órgãos não estão de olho. Mas estamos de prontidão para agir, principalmente em uma área de interesse social onde será construído projeto da Codhab para população de baixa renda”, alerta.

De acordo com informações da PCDF, a Área de Proteção Ambiental do Planalto Central é alvo recorrente de invasões, crimes que já motivaram diversas intervenções da DF Legal e das polícias a fim de preservar o meio ambiente e o patrimônio público.

Durante a operação deste domingo (9/6), foram presas seis pessoas, dentre elas, um indivíduo apontado como responsável pela área. Agora, os conduzidos irão responder pelos crimes de parcelamento irregular do solo, esbulho possessório e alteração de local especialmente protegido, cujas penas, somadas, podem chegar a mais de oito anos de reclusão.

Foram apreendidas, ainda, ferramentas e máquinas utilizadas na ação criminosa. Além disso, a DF Legal realizou a apreensão de madeiras que seriam utilizadas para cercar a área e multou o responsável pela prática do ato ilegal.

