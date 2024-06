Detran-DF apreende Ford KA com quase R$ 300 mil em multas

Uma equipe de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF apreendeu um veículo Ford KA com 753 multas em aberto, e devendo quase R$ 300 mil em débitos. O carro foi identificado durante um patrulhamento de rotina na avenida Elmo Serejo, em Ceilândia, na tarde de segunda-feira (10/6).

O mau estado de conservação do veículo, sem paralama dianteiro, chamou a atenção dos agentes de trânsito da Unidade de Operação Aérea do Detran-DF. Ao realizar consultas, a equipe verificou que o último licenciamento pago foi no ano de 2016.

Segundo o Detran-DF, o Ford KA acumula 753 infrações registradas e um débito de R$ 298.467,82, em pendências financeiras relativas a tributos, encargos e multas não pagas. A maioria das infrações cadastradas é por excesso de velocidade (transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% e em até 50%), além de registros de avanço de sinal vermelho e transitar em faixas exclusivas.

Para o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Clever de Farias, retirar de circulação esse tipo de veículo é uma segurança para toda a sociedade. "São veículos que não respeitam os limites de velocidade, semáforos, faixas exclusivas e que estão a todo momento no risco iminente de causar um acidente grave ou fatal", afirmou.

Participaram da operação duas viaturas operacionais da UOPA/Detran, compostas por dois agentes cada, e um guincho do Detran. O condutor foi notificado por conduzir o veículo registrado sem estar devidamente licenciado, e o veículo foi removido ao Depósito do Detran - DVA2 - em Taguatinga para regularização.