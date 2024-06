Ibaneis inaugura 576 unidades habitacionais no Itapoã Parque

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou, nesta sexta-feira, (7/6) 576 unidades habitacionais no Itapoã Parque. Os imóveis — nos condomínios 47 e 61 — acomodarão mais de 2,3 mil pessoas na região, de acordo com o GDF.



O chefe do Executivo local disse que o Itapoã Parque "é uma verdadeira cidade” e que por lá ainda haverá “mais de 12 mil habitações a serem entregues, com toda a infraestrutura de saúde, de educação e de atendimento à comunidade”.

O projeto onde Ibaneis esteve começou a ser construído em 2020, terá 76 condomínios e recebeu um investimento total de mais de R$ 1,7 bilhão. As primeiras moradias começaram a ser ocupadas em 2022. Segundo o Palácio do Buriti, o complexo receberá 50 mil moradores em 12.112 apartamentos construídos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) em parceria com empresas privadas.

As unidades são de dois e três quartos, com 46 m² e 59 m², respectivamente. Cada condomínio tem guarita, estacionamento e área de lazer com playground e churrasqueira.

Ibaneis disse que essa era uma entrega relevante como a do Viaduto do Itapoã/Paranoá, que conecta a DF-250 à DF-015, em 20 de abril.

“Entregamos há pouco tempo o viaduto e vamos fazer a duplicação desta via que passa aqui, em frente ao condomínio, para facilitar a vida dos moradores”, informou.