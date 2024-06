Sesc-DF leva quadrilhas e show gratuitos para W3 Sul no fim de semana 

A W3 Sul vai virar arena da Festa de São João, neste final de semana. O projeto Sesc +W3 retorna neste sábado (15/6) e domingo (16/6), das 15h às 21h, no trecho entre o Sesc Alberto Vilardo, na 504 Sul, e o espaço Infinu, na 506 Sul.

O evento, que é gratuito e aberto ao público, terá 13 atrações musicais e oito grupos de quadrilha se alternando nos dois palcos. Os trabalhos começam com uma etapa especial oficial da Liga Independente das Quadrilhas Juninas do DF e Entorno — a única no Plano Piloto neste ano. Apresentam-se os seguintes grupos juninos: Arroxa o Nó, Rasga o Fole, Xique Xique; Caipirada, Formiga da Roça; Ribuliçu; Mala Véia e Arraiá dos Matuto.

O público também vai poder curtir os ritmos tradicionais do período com as atrações musicais confirmadas para o encontro, entre elas As Fulô do Cerrado, Forró Cobogó, Orquestra de Rabecas, Orquestra Sanfônica e Maísa Arantes.



Sesc Tradições Juninas



O circuito de festas juninas do Sesc vai até 06 de julho, percorrendo todas as unidades do Sesc-DF. Serão 13 eventos no total. A festa tem agitado Brasília com uma programação com comidas típicas, quadrilhas e shows de grandes nomes da música brasileira, como Joelma, Banda Djavú e Frank Aguiar.



O público poderá acompanhar todas as informações sobre a distribuição de ingressos para esses dois grandes shows pelo site do Sesc-DF e pelas redes sociais da instituição.