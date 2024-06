Empreendedorismo, inovação e sustentabilidade no Innova Summit

O empresário Eduardo Moreira conversou com as jornalistas Adriana Bernardes (D) e Sibele Negromonte - (crédito: Wanderlei Pozzemobom/CBPress)

O Podcast do Correio recebeu o empresário e presidente do Instituto Conecta Brasil, Eduardo Moreira. Na bancada, as jornalistas Sibele Negromonte e Adriana Bernardes comandaram o bate-papo. Eduardo falou sobre o Innova Summit, que será desta quarta-feira (12/6) até a próxima sexta-feira (14/6), com foco no empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. O evento, com entrada gratuita, chega a quarta edição com expectativa de um público de 30 mil pessoas.

Nosso objetivo é explorar e desenvolver tecnologias disruptivas, promovendo o empreendedorismo, a inovação inclusiva, a economia criativa e práticas sustentáveis. É uma plataforma para troca de ideias, networking, capacitações e experiências transformadoras, abordando desafios sociais, econômicos e ambientais.

Eduardo Moreira relembra a história do Innova Summit. "Começou em 2019 como um evento privado, como qualquer outro summit do Brasil. Em 2020, um amigo em comum apresentou o projeto e eu falei que a gente poderia até fazer essa parceria, só que expliquei que teria que mudar o modelo do projeto, teria que vir para dentro do Instituto. Com isso, a gente estaria buscando recurso para torná-lo um evento totalmente gratuito. E foi isso que aconteceu", conta, acrescentando que, "após vencer a barreira de que evento gratuito é bagunçado", no ano passado, o Innova Summit foi praticamente consolidado e, em 2024, tomou uma proporção que não esperava.

A ideia da gratuidade foi no sentido de democratizar a participação. "Os ingressos de summers pelo Brasil variam de R$ 600 a R$ 700 por dia. Quando trazemos, por exemplo, Camila Farani e Sandra Chayo, damos para as pessoas a oportunidade de acesso a conteúdos que muitos não teriam condição de pagar", comenta.

O presidente do Conecta Brasil diz que, no encontro do ano passado, observou-se o crescimento expressivo do empreendedorismo feminino e fala sobre o espaço feminino, em 2024. "Estarão mais de 15 grupos empresariais, por exemplo, Você Mulheres do Brasil, Aliança Empreendedora e Rede Mulher Empreendedora. São vários grupos, cada um fazendo a sua parte. Quando imaginamos criar o Inova Mulher, foi exatamente para trazer todos para uma discussão. Estamos trazendo vários órgãos para discutir políticas públicas para empreendedorismo feminino. Então, não é simplesmente uma exposição, uma palestra", enfatiza.

Sustentabilidade

O empresário destaca como a sustentabilidade se fará presente. "Criamos uma trilha com parceiros, uma plataforma para preparar todos aqueles que passarem pela trilha para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (Cop 30), que será em Belém. Essa trilha cria espaços específicos onde parceiros estarão passando conteúdos, experiências, trazendo para as pessoas uma imersão, uma capacitação de tudo que pode acontecer até 2025", elenca.

"Muitas empresas, marcas famosas são criadas no DF. Muita gente fica surpresa ao saber que a empresa nasceu em Brasília", observa, ao completar que o mercado empreendedor do Distrito Federal deve ter mais atenção. "A gente dá muito valor às coisas de fora, sendo que aqui tem gente e produtos tão bons ou até melhores do que outros lá fora. Para se ter ideia, temos aqui desenvolvedores de games que venderam os seus estúdios por mais de US$ 1 bilhão", afirma.

A inteligência artificial será outro tema importante no Innova Summit. "Teremos vários painéis, palestras com essa temática, porque, para muitas pessoas, ainda é um bicho de sete cabeças. Então, a nossa ideia é trazer uma linguagem mais simples, também pelo fato de ser um evento gratuito para chegar em pessoas que não têm esse acesso a informação de uma forma mais clara, e explicar como essa inteligência pode ser utilizada para o bem, para ajudar as pessoas", adianta.

Assista ao podcast:

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso





Serviço

Innova Summit 2024



Data: 12, 13 e 14 de junho



Horário: dia 12, a partir de 18h30; dias 13 e 14, a partir das 14h



Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos: são gratuitos e limitados, mediante retirada pelo site innovasummit.com.br