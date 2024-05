Ação governamental certifica aprimoramento de 287 empresas locais

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou, nesta quarta-feira (22/5), certificados de conclusão aos representantes de 287 empresas que participaram do Programa DF+ (DF mais). A iniciativa, criada em 2019, busca estimular a inovação e promover o aprimoramento do setor produtivo local a fim de que possa ter melhores resultados em suas entregas e negócios. O evento ocorreu no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Taguatinga.

“O apoio do GDF é no sentido de construir e dar a essas empresas condições para que elas possam se manter atualizadas. É um programa extremamente positivo. Todo o valor que você investe nele virá em retorno em relação à produtividade, ao emprego, à renda e, sobretudo, à sustentabilidade das empresas”, disse o secretário de Estado do GDF, José Humberto Pires de Araújo, na cerimônia.

O DF+ oferece três tipos de consultoria: DF+ Produtivo, focado em aumentar a produtividade e reduzir desperdícios; DF+ Avançado, que implementa conceitos de Indústria 4.0, com software e hardware específicos; e DF+ Eficiente, voltado para a otimização do uso da energia.

Lançado em 2019, o programa é resultado de um convênio entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAPDF) e o Senai-DF, com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF (Secti-DF). Até maio deste ano, 312 firmas finalizaram os processos de melhoria providos pela iniciativa, e outras 36 continuam sendo atendidas. Dados do Senai-DF revelam que 95,84% das companhias participantes registraram ganhos de produtividade.