Veja quem conquistou as vagas para o Centro Olímpico e Paralímpico

O resultado preliminar dos alunos contemplados com vagas para os Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal foi divulgado no Diário Oficial (DODF). A lista pode ser conferida no site da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF).

Aos candidatos que não têm o nome na lista divulgada ainda cabe recurso administrativo, que deve ser apresentado em até cinco dias úteis. A divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo dos alunos matriculados será publicada no site da secretaria em 21 de junho.



Processo seletivo



Os estudantes inscritos para o processo seletivo dos centros olímpicos tinham que obedecer alguns critérios, como ser aluno da rede pública de ensino, pertencer a família considerada de baixa renda, o que pode ser comprovado por meio da participação no CadÚnico, Bolsa Família, Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência ou Benefício Assistencial ao Idoso.



As inscrições foram analisadas pela diretoria de cada centro olímpico. A lista de espera dos anos anteriores também entrou como critério classificatório.