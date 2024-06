Falsa central bancária: saiba quem é suspeito de liderar quadrilha

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou a identidade e foto do homem apontado como líder do grupo criminoso que aplicava o golpe da falsa central de segurança bancária. Wallyson Rodrigues de Oliveira está foragido. A polícia pede que, quem tiver informações sobre o paradeiro do homem use os seguintes canais para denunciar anonimamente: 197 Denúncia Online, o telefone 197 opção 0, e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br e, ou o WhatsApp (61) 98626-1197.

O caso

Na manhã desta quarta-feira (12/6), equipes da 9ª Delegacia de Polícia (DP) cumpriram oito mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra os membros da quadrilha. Além de bloquear 10 contas bancárias utilizadas nos golpes, a PCDF revelou que o grupo adquiria planilhas com dados bancários, perfis socioeconômicos, números de celulares e endereços residenciais de milhões de pessoas.

Aproveitando-se, sobretudo, de idosos com menor conhecimento sobre as novas tecnologias, os criminosos afirmavam que haviam sido detectadas transações indevidas nas contas das vítimas. Ganhando a confiança delas, conseguiam convencê-las a entregar seus cartões e celulares a um falso funcionário do banco.

De posse dos cartões e celulares das vítimas, os criminosos realizavam saques, transferências e empréstimos fraudulentos. Uma das vítimas, morador do Lago Norte, teve todas suas reservas debitadas, resultando em um prejuízo de R$ 107 mil.

Neste vídeo, registrado por uma câmera de vigilância, é possível ver os criminosos sacando dinheiro em uma agência bancária.