Quer doar sangue? Parque da Cidade terá coleta na próxima sexta (14/6)

Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, na próxima sexta-feira (14/6), a Fundação Hemocentro de Brasília promove uma coleta externa de sangue, que será realizada no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, em frente à administração, das 9h às 16h. A ação faz parte da campanha Mulheres no Poder Doando Sangue e Salvando Vidas 2024, da Vice-Governadoria do Distrito Federal.

É necessário agendar a doação no site Agenda DF ou ligando para o telefone 160 (opção 2), porém é possível realizar encaixes, dependendo da disponibilidade de vagas no dia.

Vale lembrar que, para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Para quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.