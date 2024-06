Devotos relatam graças e mostram que Santo Antônio é mais que casamenteiro

Santo Antônio, conhecido popularmente por ser casamenteiro, acumula devotos que, em comum, carregam a certeza das graças alcançadas não somente no âmbito matrimonial. Para compor as celebrações, nesta quinta-feira (13/6), no Distrito Federal, paróquias e capelas da capital organizaram uma programação especial para esta data, com a tradicional entrega de pães à comunidade.

Frei Edgar Alves, da Paróquia e Santuário de Santo Antônio, na 911 Sul, contou que a história de casamenteiro surgiu quando o santo ajudou um homem a pagar o dote — dinheiro entregue a família da noiva para se casar com ela — com um milagre. "Ele fez uma aposta com um homem rico, e propôs colocar uma pena e dinheiro em uma balança até que ela se equilibrasse. O homem desacreditou que fosse possível e, quando chegou no valor exato do dote, a balança se equilibrou. Santo Antônio entregou o dinheiro ao casal, que era pobre, mas queria se casar por amor", relatou o religioso.

"Muitas pessoas vêm aqui ao santuário em busca do pão do Santo Antônio, para comer ou dar para o amado, para chegarem ao sacramento do casamento", reforçou o frei. "O que acho mais bonito é que o santo realmente ajuda as pessoas a se encontrarem e chegarem juntos ao casamento. Já vieram diversas pessoas aqui contar que fizeram promessas e pedidos nesse sentido, e deu certo. Casaram e estão felizes e cheios de filhos", garantiu.

Para a igreja católica, Santo Antônio é uma das figuras mais conhecidas. "Várias cidades levam o seu nome. Há lojas, comércios em geral, fazendas, paróquias, capelas, diocese e arquidioceses que remetem a Santo Antônio. Ele foi um frade franciscano. É português, mas depois ele foi para a Itália e conheceu São Francisco pessoalmente", completou.

















Testemunhos

"Eu tenho vários testemunhos ligados a Santo Antônio, mas um que me marcou foi a cura do câncer do pai", conta Carla Guedes, 40 anos. O pai, há muitos anos, se dedica ao santo e frequenta assiduamente a Paróquia e Santuário de Santo Antônio. "As vezes, estou em casa e peço 'Santo Antônio, me dá uma luz, me mostra' e de repente, uma lâmpada se acende. É muito forte a minha relação com ele", declarou a devota.

Assim como pai de Carla Guedes, Miriam Gomes, 80, passou a devoção para os filhos. "Eu frequento a paróquia de Santo Antônio há 40 anos. A nossa família tem muitas graças por meio dele. Só de termos atravessado a pandemia de covid-19 e ninguém ter pegado, eu acredito que isso é uma graça. Em casa, temos várias imagens dele espalhadas", observou a filha Carla Coutinho, 58.

Sandra Almeida, 79, é fiel a Santo Antônio e apresentou sua causa na trezena que antecede a celebração no dia 13 de junho. "Venho nesta paróquia toda semana pedir por uma graça e ele sempre alcança. Desta vez, estou esperando por uma resposta de um resultado muito importante para a minha família. Acredito que vai ser realizado, assim como as outras vezes", concluiu, esperançosa.

Festividades

Paróquia e Santuário de Santo Antônio (911 Sul)

» Missas de hora em hora, a partir das 6h até 20h, com a última sendo celebrada pelo cardeal dom Paulo Cezar Costa.

» Festa com barracas de comidas a partir das 11h.

» Entrega de pães à comunidade durante

todo o dia.

Paróquia Santo Antônio (QNM 29, Ceilândia Sul)

» Missa às 9h e às 19h, com a última tendo a presença de dom Vicente Tavares.

» Às 19h, festa com barracas de comidas e música ao vivo de hoje a domingo.

» Entrega de pães à comunidade, hoje,

durante todo o dia.