Curso de farmácia da Faculdade Projeção arrecada medicamentos para o RS

Centro de Porto Alegre inundado pelas chuvas, no fim de maio, na maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul - (crédito: Henrique Lessa / CB / DA Press)

O curso de farmácia do Centro Universitário e Faculdade Projeção está arrecadando medicamentos para o Rio Grande do Sul, que ainda sofre com os prejuízos causados pelas enchentes do fim de abril. Os remédios devem estar dentro da data de validade e podem ser entregues na clínica-escola da instituição, em Taguatinga.

Podem ser doados analgésicos; anti-inflamatórios; medicamentos para asma, bronquite, alergias, náuseas, diabetes; anti-hipertensivos; esparadrapo largo; gazes; estetoscópio; esfigmomanômetro; máscaras; luvas de todos os tamanhos; aparelho para medir pressão arterial; oxímetro; soro fisiológico 100, 250, 500 e 1000 ml; soro de reidratação oral; e micropore.

Além de medicamentos vencidos, não devem ser doados cremes, pomadas, xaropes e soluções (como colírios) com embalagem aberta ou com vazamentos; medicamentos em que não se possa identificar o nome, concentração, lote, validade e laboratório produtor; medicamentos que apresentem aparência desagradável, alterações da cor ou do cheiro originais, quebrados ou danificados; e medicamentos que exijam condições especiais de armazenamento, como aqueles que precisam ser guardados em geladeiras.

Confira quais medicamentos podem ser doados (foto: Divulgação/Projeção)



Doação de medicamentos

Local de recolhimento: clínica-escola, CNB 14, Edifício Veneza, Taguatinga Norte

Dias e horários: de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 21h.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a coordenadora do curso, Danielle: 61 98281-8200