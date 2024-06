PRF apreende caminhão com 6 mil em débitos e 40 restrições judiciais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (12/6) um caminhão na BR-020, em Planaltina, que rodava com diversas irregularidades. O último licenciamento pago era de 2015 e o veículo tinha mais de R$ 6 mil em débitos.

Durante a inspeção, os policiais também verificaram outras infrações, como o rompimento do lacre da placa do veículo; o cronotacógrafo não tinha aferição; faltavam películas retrorrefletivas tanto nas laterais quanto na traseira do veículo.



O veículo também apresentava 40 restrições judiciais: 34 oriundas da Justiça do Trabalho da 18ª Vara de Valparaíso de Goiás, quatro do Tribunal de Justiça de Goiás, uma da Vara do Trabalho de Taguatinga-DF e uma da Justiça Federal. Essas restrições incluíam impedimentos de circulação e transferência do veículo.



A PRF recolheu o caminhão até que todas as questões administrativas e judiciais sejam solucionadas.