Golpe da falsa agência bancária: líder de quadrilha é capturado e preso

Foi localizado, capturado e preso, nesta madrugada (13/6), Wallyson Rodrigues de Oliveira, apontado, pela polícia, como líder de uma quadrilha que aplicava o golpe da falsa central de segurança bancária. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ele estava escondido em um hotel em Valparaíso (GO) e foi encontrado por equipes do Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Goiás e pelas Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia Militar do Goiás (PMGO).

Wallyson foi levado à 20ª delegacia de polícia, do Gama, onde a PCDF deu cumprimento ao mandado de prisão. Com o preso foram localizados dois celulares que serão analisados com o fim de subsidiar novos desdobramentos da investigação.

O caso

Na manhã de quarta-feira (12), equipes da 9ª DP, do Lago Norte, cumpriram oito mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra os membros da quadrilha. Além de bloquear dez contas bancárias utilizadas nos golpes, a polícia revelou que o grupo adquiria planilhas com dados bancários, perfis socioeconômicos, números de celulares e endereços residenciais de milhões de pessoas.

Aproveitando-se, principalmente, de idosos com menor conhecimento sobre as novas tecnologias, os criminosos afirmavam que haviam sido detectadas transações indevidas nas contas das vítimas. Ganhando a confiança delas, conseguiam convencê-las a entregar seus cartões e celulares a um falso funcionário do banco.

De posse dos cartões e celulares das vítimas, os criminosos realizavam saques, transferências e empréstimos fraudulentos. Uma das vítimas, morador do Lago Norte, teve todas suas reservas debitadas, resultando em um prejuízo de R$ 107 mil.