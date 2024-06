Hospital de Águas Lindas será inaugurado nesta segunda-feira (17/6)

Na segunda-feira (17/6), será inaugurado o Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO), a unidade ofertará 164 leitos, além de maternidade, exames e serviços de média e alta complexidade, como cirurgias.

O investimento foi de mais de R$ 157 milhões, sendo R$ 110,1 milhões de construção e R$ 47,7 milhões na aquisição de equipamentos e de mobiliário. O novo hospital deve beneficiar 1,2 milhão de moradores do 31 municípios da macrorregião Nordeste de Goiás.























Demora



A inauguração do Hospital Estadual de Águas Lindas encerra uma espera de quase 20 anos pela população. O projeto de construção do hospital começou com uma licitação feita em 2005 e seria custeado por um convênio entre o Estado de Goiás e o município de Águas Lindas. As obras começaram em 2007, mas, no ano seguinte, por questionamentos do Ministério Público, foram paralisadas e uma nova licitação foi realizada em 2009.



Quatro anos depois, o Ministério da Saúde decidiu que a gestão do projeto passaria a ser do Governo Estadual. Em 2018, a construção foi, mais uma vez, paralisada, por conta de acúmulo de dívidas. As obras foram retomadas em 2019.



A Secretaria de Saúde informa que o Hospital de Águas Lindas entra em operação com quase o dobro do tamanho originalmente concebido, com 16 mil metros quadrados de área construída, divididos em 18 blocos. A unidade também terá 40 leitos de unidade de terapia intensiva e disponibilizará exames de tomografia, ressonância magnética, raio-X, ultrassom e bancos de sangue e leite.



A entrega do hospital será feita em quatro etapas e a previsão é de que esteja em pleno funcionamento até agosto deste ano.