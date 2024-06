BSB Plano das Artes leva assinantes do Correio para conhecer artistas do DF

Assinantes do Correio participam do BSB Plano das Artes - (crédito: Julio Portella/CB/D.A Press)

Assinantes do Correio Braziliense participaram da 4ª edição do BSB Plano das Artes, que levou o público para conhecer atêlies de artistas, galerias e espaços de arte autônomos do Distrito Federal. Os participantes saíram às 10h15 do prédio do Correio e partiram rumo aos destinos (veja abaixo o itinerário completo).

Os assinantes saíram da sede em uma van. No transporte também estava Tales Lopes, um artista reconhecido como um dos melhores do Brasil.

Com apoio do Correio, o tema deste ano é Arte por toda parte e destaca a diversidade e a forte presença da cena artística na capital federal, além de articular diálogos sobre espaços de arte no país. Por meio do projeto, os assinantes puderam explorar diferentes expressões criativas e conhecer locais repletos de talento.



O público também teve a oportunidade de participar do projeto. Nesta edição, que termina em 18 de junho, os participantes visitarão 56 espaços.

Confira a rota completa do passeio feito nesta sexta-feira (14/6):

10h15 – Embarque | Correio Braziliense

10h40 – Atelier Heleno Lopes

11h20 – Cerrado Galeria

12h – Celso Junior Galeria

13h – Vilarejo 21

14h – Desembarque | Correio Braziliense