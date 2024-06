Eixão recebe evento de conscientização sobre doenças raras neste fim de semana

O objetivo do evento é conscientizar os cidadãos sobre as mais de 6 mil doenças raras conhecidas - (crédito: National Cancer Institute/Unsplash)

Cerca de 13 milhões de pessoas são acometidas por doenças raras no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Para promover acolhimento e conscientização, Brasília recebe o Cidade Rara Eixo 2024 - Jornada do Paciente 360º neste final de semana.

O evento, realizado pela Associação Maria Vitória de Doenças Raras (Amavi Raras) tem como objetivo reunir pacientes, familiares e profissionais da saúde para conscientizar os cidadãos sobre as mais de 6 mil doenças raras conhecidas.

No domingo (16/6), serão realizadas atividades e atendimentos gratuitos à comunidade a partir das 9h no Eixão Norte do Lazer (altura da 210/211). Entre as atividades estão dinâmicas sensoriais, atendimento de saúde, aula de alongamento, massagens, recreação e atendimento veterinário.



Na segunda-feira (17/6), o evento continuará com debates entre representantes da Justiça, profissionais de saúde e pacientes, a fim de discutir direitos e necessidades de pessoas com doenças raras. Esta programação ocorrerá na Sala Recursal da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal (510 Norte).

"A participação de todos é fundamental para fortalecer essa causa e promover um ambiente de inclusão e conhecimento", reforça a presidente da Amavi Raras, Lauda Santos.