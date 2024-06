PMDF apreende menor que furtava cabos de energia na Asa Sul. Veja o vídeo

De acordo com a PMDF o adolescente estava com um carrinho de mão cheio de fios cortados e um alicate. - (crédito: DIVULGAÇÃO/PMDF)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira (13/6) durante uma operação do 1° Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os militares receberam a denúncia do segurança de um evento no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, que monitorava a atuação do menor furtando cabos de energia e telefonia no local.

De acordo com a PMDF, o rapaz já é conhecido pelas autoridades por uma série de delitos. Com base no vídeo fornecido pelo segurança, a equipe identificou as características do suspeito e iniciou uma busca na área.

Os policiais localizaram o jovem na Asa Sul, próximo ao Monte Líbano. Segundo a polícia, ele estava com um carrinho de mão cheio de fios cortados e um alicate. O menor já foi preso quatro vezes somente este ano pela PMDF e tem um histórico de crimes análogos a roubo.

Veja vídeo

Os policiais militares conduziram o adolescente, juntamente com os objetos furtados e a testemunha — o segurança do evento —, à Delegacia da Criança e Adolescente (DCA).

*Com informações da PMDF

