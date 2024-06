Feminicídio: suspeito já havia sido preso por homicídio

O suspeito de cometer um feminicídio contra Jainia Delfina de Assis, 42 anos, que foi encontrada morta neste sábado, (15/6), na Cidade Estrutural. Wederson Aparecido Ananias de Moura,36, já havia sido preso anteriormente. Fontes policiais afirmaram ao Correio que ele tinha passagem e condenação por homicídio e estava em prisão domiciliar desde novembro de 2022.

Ele também tinha histórico de violência doméstica contra Jainia, que pediu uma medida protetiva em 10 de junho de 2023. A medida proibia Wederson de permanecer no lar de Jainia, de entrar em contato com ela e com familiares, além de ter fixado um limite mínimo de 300 metros de distância. Segundo o depoimento de Jainia, o casal estava junto há cerca de cinco meses, na época, e não tinha filhos em comum.



Na época, Wéderson já havia agredido física e moralmente a companheira, mas a gota d’água teria sido uma briga no dia 10 de junho de 2023, que motivou a vítima a requerer a medida protetiva. De acordo com o processo, naquela data, Wéderson teve uma crise de ciúmes e ficou muito agressivo, tendo desferido tapas e xingamentos contra Jainia. A Polícia foi chamada ao local por um terceiro, mas Wéderson não teria sido formalmente interrogado.



O caso

No início da tarde deste sábado (15/6), por volta das 12h50, uma mulher, identificada como Jainia Delfina de Assis, 42 anos, foi encontrada morta dentro de uma casa, localizada na quadra 4, no Setor Oeste da Cidade Estrutural. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um homem encontrou a mulher e acionou a polícia.



Os policiais informaram que um homem achou estranho a mulher não ter ido trabalhar e bateu na porta da casa. Foi quando o filho dela, de 4 anos, disse que a mãe estava dormindo em uma poça de sangue.