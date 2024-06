Vítima de feminicídio tinha medida protetiva contra o companheiro

Jainia Delfina de Assis, de aproximadamente 42 anos, encontrada morta dentro de uma casa na tarde deste sábado (15/6), na Cidade Estrutural, tinha medida protetiva contra o então companheiro. Fontes da Polícia Civil confirmaram ao Correio que a ocorrência se trata de um feminicídio e que o companheiro da vítima, Wederson Aparecido Ananias de Moura, é suspeito do crime.

A medida protetiva proibia Wederson de permanecer no lar de Jainia, de entrar em contato com ela e com familiares, além de ter fixado um limite mínimo de 300 metros de distância. Segundo o depoimento de Jainia, o casal estava junto há cerca de cinco meses, na época, e não tinha filhos em comum.

Wéderson já havia agredido física e moralmente a companheira, mas a gota d’água teria sido uma briga no dia 10 de junho de 2023, que motivou a vítima a requerer a medida protetiva. De acordo com o processo, naquela data, Wéderson teve uma crise de ciúmes e ficou muito agressivo, tendo desferido tapas e xingamentos contra Jainia. A Polícia foi chamada ao local por um terceiro, mas Wéderson não teria sido formalmente interrogado.