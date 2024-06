Feminicídio: mulher é encontrada morta em poça de sangue dentro de casa

A campanha, além de conscientizar homens a não praticar violência contra as mulheres, também vai orientar as mulheres que sofrem ou testemunham essa violência a não se calarem e denunciarem os agressores - (crédito: Pacífico)

No início da tarde deste sábado (15/6), por volta das 12h50, uma mulher, identificada como Jaina Delfina de Assis, de aproximadamente 42 anos, foi encontrada morta dentro de uma casa, localizada na quadra 4, no Setor Oeste da Cidade Estrutural. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um homem encontrou a mulher e acionou a polícia.



Os policiais informaram que o homem contou que uma criança relatou que sua mãe estava dormindo em uma poça de sangue e, quando ele entrou para verificar, encontrou a mulher sem vida. Fontes da Polícia Civil confirmaram ao Correio que trata-se de um feminicídio e que o companheiro dela é suspeito do crime.

*Aguarde mais informações