Sebrae oferece cursos para empreendedores no Cruzeiro

A Administração Regional do Cruzeiro, em parceria com o Sebrae, está oferecendo dois cursos gratuitos para empreendedores da região, programados para a próxima segunda (17/6) e quarta-feira (19/6).

O primeiro curso, com o tema “Boas práticas na manipulação de alimentos”, será ministrado na segunda-feira, às 15h, na Feira Permanente do Cruzeiro. O segundo curso, com o tema “Canvas: modelo de negócios”, está agendado para quarta-feira, às 14h30, no Colégio Cemi.

As capacitações visam fortalecer os conhecimentos e experiências de empreendedores em suas atividades diárias. “O vínculo do Sebrae é primordial para que haja um movimento econômico na região”, afirma o administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires. “Sem essas capacitações, muitos negócios não iriam conseguir mais espaços”.

As inscrições para o curso de “Boas práticas na manipulação de alimentos” podem ser feitas neste link. Já para o curso “Canvas: modelo de negócios”, os interessados devem se inscrever preenchendo este formulário.

Ambas as inscrições estão abertas até o início das aulas, sujeitas à disponibilidade de vagas.

*Com informações da Agência Brasília