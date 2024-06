Carro furtado é recuperado em Ceilândia antes do dono perceber o sumiço

O dono do veículo só deu falta do carro após o contato dos militares - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na madrugada deste sábado (15/6), por volta das 5h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), recuperou, em Ceilândia, um veículo furtado antes do proprietário tomar conhecimento do crime. Na ação, um homem foi detido e dois adolescentes apreendidos. Segundo a corporação, o proprietário do veículo percebeu a falta do automóvel somente quando foi contatado pelos policiais.

Segundo a PMDF, o crime foi percebido após o veículo ser abordado por policiais do 10º Batalhão, que desconfiaram ao avistar o automóvel, com três ocupantes, transitando em baixa velocidade próximo às paradas de ônibus da QNP 11/15. Os militares informaram que, após abordar o veículo, perceberam que uma chave mixa foi utilizada para ligar o carro. O veículo não tinha restrição de furto ou roubo, mas os militares entraram em contato com o proprietário, que deu falta do automóvel durante a conversa com a equipe.

Os jovens foram encaminhados para a DCA II e o suspeito à 15ª Delegacia de Polícia, localizada na Ceilândia Norte. Os três foram autuados pelo crime análogo a furto de veículo e o suspeito, além do furto, por corrupção de menores.