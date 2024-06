Projeto Sesc +W3 animou o fim de semana na 506 sul

Em ritmo alegre e festivo de São João, o projeto Sesc +W3 atraiu uma multidão de brasilienses, este final de semana (15 e 16 de junho), para o trecho entre o Sesc Alberto Vilardo, na 504 Sul, e o espaço Infinu, na 506 Sul. Desde outubro de 2023 não ocorria eventos abertos no local, e está edição garantiu uma volta triunfal.



O co-organizador, Miguel Galvão, acredita que cerca de 6 mil pessoas circularam pelo espaço durante os dois dias de festança. “O projeto foi lindo, a população pôde prestigiar um São João modernista, espalhado pela avenida com desfile das quadrilhas juninas, shows de bandas de forró e destaques na cena alternativa da cidade”, celebra. Para ele, a população acolheu muito bem a iniciativa. “Sem sombra de dúvidas uma das melhores edições que já aconteceram”, conclui Miguel.



O evento gratuito foi marcado pela diversidade e respeito, e reuniu pessoas de todos os cantos, idades, tipos e perfis. Ao todo, 13 atrações musicais e oito grupos de quadrilha se apresentaram em dois palcos. Os trabalhos começam com uma etapa especial oficial da Liga Independente das Quadrilhas Juninas do DF e Entorno — a única no Plano Piloto neste ano. Dançaram os seguintes grupos juninos: Arroxa o Nó, Rasga o Fole, Xique Xique; Caipirada, Formiga da Roça; Ribuliçu; Mala Véia e Arraiá dos Matuto.



E não teve quem conseguiu ficar parado ao som das atrações musicais: As Fulô do Cerrado, Forró Cobogó, Orquestra de Rabecas, Orquestra Sanfônica e Maísa Arantes.

Programação

O circuito de festas juninas do Sesc vai até 06 de julho, percorrendo todas as unidades do Sesc-DF. Serão 13 eventos no total. A festa tem agitado Brasília com uma programação com comidas típicas, quadrilhas e shows de grandes nomes da música brasileira, como Joelma, Banda Djavú e Frank Aguiar.



O público poderá acompanhar todas as informações sobre a distribuição de ingressos para esses dois grandes shows pelo site do Sesc-DF e pelas redes sociais da instituição.