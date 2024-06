Três crianças feridas são levadas para o hospital após acidente na DF-190

12/09/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Aniversário 63 Anos do Hospital de Base de Brasilia. Presença do Governador Ibaneis Rocha e da Secretaria de Saúde Lucilene Florêncio. Fachada do Hospital de Base de Brasília. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)