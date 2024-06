Criança de 12 anos morre afogada em cachoeira em Luziânia (GO)

Corpo da menina foi encontrado a cinco metros de profundidade e a dez metros da margem do lago - (crédito: CBMGO)

Na noite de sábado (15/6), uma tragédia ocorreu na região do Rio Saia Velha, em Luziânia (GO), envolvendo o afogamento de uma criança de 12 anos. A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionada por volta das 18h, após receber um chamado pelo número de emergência 193.

De acordo com o solicitante, quatro pessoas estavam se banhando no rio: três crianças e um adulto. Durante o banho, uma das crianças se aproximou da cachoeira e foi puxada para o fundo pelo turbilhão formado pela força da água. Apesar dos esforços das outras pessoas para resgatá-la, não conseguiram encontrá-la e rapidamente acionaram a equipe de resgate.

Os bombeiros de Luziânia chegaram ao local e iniciaram as buscas. Infelizmente, a criança foi encontrada sem vida na mesma noite pelas equipes técnicas de salvamento de mergulho. A vítima foi localizada a cinco metros de profundidade e a 10 metros da margem do lago.

Após o resgate, o corpo da criança foi entregue aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) para as providências necessárias.