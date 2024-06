"Não vamos deixar que oposição atrapalhe", diz Ibaneis sobre PPCUB

26/04/2024 - Hospital Clínico Ortopédico do Guará terá investimento de R$ 174 milhões e 160 leitos O Guará vai ganhar o Hospital Clínico Ortopédico, com 160 leitos. A autorização para a obra foi dada pelo governador Ibaneis Rocha nesta sexta-feira (26) no terreno da futura unidade hospitalar, localizado entre o Parque Ezechias Heringer e a Unidade Básica de Saúde 2, à s margens da Avenida Contorno e a menos de 2 quilômetros das duas estações de metrô da cidade. Na foto Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal. Foto: Renato Alves/Agência Brasília. - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília.)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), defendeu, na manhã desta segunda-feira (17/6), a aprovação do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), que está em discussão na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O chefe do Executivo disse vai trabalhar para "não deixar que sete deputados de oposição atrapalhem esse projeto". A declaração foi feita na solenidade de sanção do Projeto de Lei do programa Morar DF, na manhã desta segunda-feira (17/6) no Palácio do Buriti.

"É um projeto de suma importância para o DF. Não podemos esquecer que essa legislação traz modernidade para o Distrito Federal, é um projeto que já está mais do que amadurecido", afirmou Ibaneis. "Temos interesse, vontade e base dentro da Câmara Legislativa. Vamos trabalhar para a aprovação do PPCUB nesta semana. Não vamos deixar que sete deputados de oposição atrapalhem esse projeto", completou. "Eles mais uma vez querem o atraso no Distrito Federal. E nós não podemos trabalhar com o atraso, nós temos que trabalhar com o desenvolvimento sustentável da cidade", acrescentou.

Ibaneis Rocha lembrou que o PPCUB já foi discutido em várias frentes. "O projeto foi discutido com a sociedade, com o Iphan, com o setor produtivo, foi apresentado à sociedade através de diversas audiências públicas. O projeto está maduro para ser aprovado. A gente conta com a união de toda a base. Temos 18 deputados, 17 na pior das hipóteses. Temos toda condição de aprovar esse projeto com toda tranquilidade", finalizou.

Resistência da oposição

No primeiro debate sobre o PPCUB na CLDF, deputados da oposição apresentaram resistência ao projeto. Fábio Félix (PSol) afirmou que a preservação “não pode se limitar a diretrizes, precisa de medidas concretas”. Gabriel Magno (PT) conclamou os colegas a formularem, na forma de emenda, um capítulo específico sobre a preservação da área tombada de Brasília. “Ser patrimônio não coloca a cidade contra o desenvolvimento”, considerou.

PPCUB

O PPCUB é um instrumento regulatório que planeja todas as normas para a preservação e o desenvolvimento urbano de Brasília. Ele inclui mecanismos de proteção do patrimônio, regras de uso e ocupação do solo e estabelece diretrizes para o desenvolvimento, qualificação, modernização e complementação sustentável do conjunto urbano da capital.