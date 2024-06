Colônia de férias: Zoo abre inscrições a partir desta segunda (17/6)

As inscrições para participar da temporada de colônia de férias da Fundação Jardim Zoológico de Brasília estão abertas. As inscrições, para crianças de 6 a 10 anos, podem ser feitas on-line e de forma presencial, a partir das 11h desta segunda-feira (17/06), até o limite das vagas ser preenchido.



São 480 vagas, sendo que 10% dessas são destinadas a alunos regularmente matriculados na rede pública de ensino, com total isenção. O valor da atividade é de R$150 por criança. Os responsáveis deverão escolher apenas uma turma para a criança participar. A Colônia acontece do dia 02 a 26 de Julho, onde cada turma participa por dois dias.

As atividades têm foco na educação ambiental, como interação com os animais, visita aos bastidores do Zoológico e outros. O objetivo é proporcionar uma experiência de aprendizado divertida e enriquecedora.

Para mais informações, basta entrar em contato com o zoo pelo seguinte endereço de e-mail atendimento@zoo.df.gov.br.

As inscrições podem ser feitas através do link: https://forms.gle/VCLvmF1FSx8p7TNY6.

*Com informações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília