Morar DF vai dar R$ 15 mil para família de baixa renda comprar imóvel

Na manhã desta segunda-feira (17/6), o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) sancionou o Projeto de Lei nº 1092/2024, que institui o programa Morar DF e cria um subsídio de R$ 15 mil destinado a famílias com renda bruta de até cinco salários mínimos comprar um imóvel.

Em solenidade no Salão Branco do Palácio do Buriti, o governador foi ovacionado por entidades de movimentos habitacionais, que comemoram a alteração na política habitacional da capital federal. “Só para o financiamento desse ano, nós temos R$ 110 milhões para investir em moradia social. A partir do ano que vem, o projeto é a gente fazer R$ 150 milhões de investimentos com a entrega de 10 mil moradias dentro do programa Morar DF. Isso certamente vai ser um marco na história do Distrito Federal, isso já está combinado com a nossa vice-governadora”, afirmou Ibaneis.

O governador afirmou, ainda, que o apoio da Câmara Legislativa foi fundamental para a aprovação da legislação, “que permitiu esse avanço na regularização de áreas de interesse social”, fazendo com que o DF tenha, atualmente, “uma legislação que abarca todas as necessidades do setor (habitacional)”, emendou.

Segundo o presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, o objetivo do Morar DF é facilitar o pagamento da entrada dos imóveis, porque “70% dos que ganham até cinco salários mínimos, desistem do contrato no momento em que se deparam com o valor da entrada”, afirmou.