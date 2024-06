Foragido do DF por estuprar três filhos durante 4 anos é preso em Curitiba

Um foragido da Justiça de 39 anos foi recapturado pela Polícia Civil (PCDF) acusado de estuprar, durante quatro anos, os três filhos, de 3, 5 e 6 anos, à época dos fatos. Segundo as investigações, os abusos ocorreram de 2014 a 2018, no Guará. O homem foi detido na região de Araucária (PR).

A prisão ocorreu no sábado (15/6) pelos policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Desde 2022, quando a Justiça do DF expediu o mandado de prisão contra o acusado, ele encontrava-se foragido.

De acordo com a apuração policial, além de estuprar as três crianças, o homem obrigava os filhos a assistirem e imitarem filmes pornográficos. Tudo veio à tona depois que a criança mais velha relatou o crime à mãe.

A operação que resultou na prisão do foragido contou com o apoio da Polícia Civil do Paraná e da Polícia Militar do Paraná. Se condenado, o homem pode pegar de 40 a 60 anos de prisão.