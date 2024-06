Inteligência Artificial pode auxiliar promotores de todo o país

O auxílio da inteligência artificial aos promotores foi um dos temas do CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta segunda-feira (17/6), que recebeu o promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Moacyr Rey Filho. Como exemplos dessa ajuda foram citados a automatização de alguns processos e as ferramentas do MP Digital — um conjunto de serviços voltados à integração digital do Ministério Público. Às jornalistas Ana Maria Campos e Mila Ferreira, ele também falou sobre o 2º Congresso de Inovação e Tecnologia do Ministério Público, que começa na próxima quarta-feira (19/6), em Brasília.

O promotor explicou que várias iniciativas estão mapeadas e algumas estão sendo aplicadas com cautela e segurança de dados. “Por exemplo, aqui no Ministério Público do DF, já temos uma iniciativa que trata dos processos de Juizado Especial Criminal, que são crimes de menor potencial ofensivo. Já estamos automatizando, dessa forma, o sistema oferece um resumo com todos os detalhes do processo e já sugere a peça”, disse. Ele reforçou que o uso da ferramenta sempre deve seguir com revisão humana, independentemente da área.

A ausência de integração entre os ministérios públicos do Brasil foi um dos motivos para a criação do MP Digital, segundo Moacyr Rey Filho. “Quisemos, então, colocar o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) nesse papel de fazer essa integração e promover essa colaboração entre os ministérios públicos”, destacou.

O promotor adiantou que a plataforma do MP Digital será semelhante ao gov.br, “com produtos e serviços voltados para os membros e servidores dos MPs e, também, para as administrações de cada MP. Nessa plataforma, existem vários serviços que viabilizam essa integração, como trazer dados mais confiáveis do Brasil”, finalizou.

Veja a entrevista na íntegra

Serviço:

2º Congresso de Inovação e Tecnologia do Ministério Público

Local: Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Quarta-feira (19/6):

13h30 às 17h: Pré-evento — Fábrica de Futuros: Pensando o MP de amanhã

17h30 às 19h30: Abertura Oficial com Palestra inaugural [1]: “A Nova Governança Pública na era da inteligência artificial — os impactos na liderança e na estratégia” — Wesley Vaz

Quinta-feira (20/6):

9h às 12h: Oficinas simultâneas: Estratégia Digital (Luciana Freitas — Assessora/CPE); Design Thinking para projetos de IA (SERPRO); IA Generativa na atividade fim do MP (Paulo Marques e Octavio Paulo Neto); Automação de processos na prática (EloGroup)

14h às 17h40: VIII Mostra de Sistemas do CNMP [2]: Tecnologias Emergentes (IA, IA Generativa, Plataformas Low code/No code); Soluções área-meio; Soluções área-fim; Estratégia, Planejamento e boas-práticas

17h40 às 19h: Palestra: “O impacto das novas tecnologias e as estratégias para o futuro” — Martha Gabriel

Sexta-feira (21/6):

9h às 9h50: Painel: Relacionamento com Startups: o que um MP precisa saber — Christian Wolthers

9h50 às 12h: Encerramento com Palestra: “Futuro do Trabalho e o Impacto nas Novas Tecnologias e no Pensamento Digital” — Tiago Mattos e resultados dos ensaios da oficina Fábrica de Futuros: “Pensando o MP de amanhã”

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso