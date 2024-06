Maya Massafera ameaça processar mulher que gravou sua voz sem permissão

Maya Massafera usou as redes sociais para se pronunciar após viralizar um print, nesta segunda-feira (17), onde um suposto funcionário de um salão de beleza alega ter gravado a voz da influenciadora e quando fazia o atendimento dela.



Na troca de conversas divulgada, o colaborador propõe um acordo: “Gravei minha entrevista com ela, com isso, estou vendendo a voz dela". E acrescenta: “Ninguém mais sabe e tem a voz dela.” Contudo, ao saber da situação, Maya Massafera ficou incrédula.

A influenciadora se pronunciou através das redes sociais. “Oie! Espero que seja mentira isso! Eu aprendi a entrar na brincadeira e até estou achando engraçado. Mas, eu tenho disforia da voz que estou e não é questão de gostar”.



Logo em seguida, a Mayara acrescentou: “É questão de chorar, ficar mal, não querer sair de casa. E se for verdade, essa pessoa pagaria por um crime”. A influenciadora recentemente passou por uma cirurgia de redesignação sexual e já comentou que tem sofrido com disforia de gênero.



Em outro momento, Maya ainda usou as redes para reforçar: “Me diz que é mentira, gente…. isso é bem sério”. “Existe muita gente ruim nesse mundo. Infelizmente. Crime tem que ser tratado como crime. Minha vida e saúde física e mental não são brincadeira e não estão à venda”. “Se alguém fizer algo parecido com você, por qualquer motivo ou circunstâncias, nunca pague! Procure um advogado, um amigo, dê queixa. Em hipótese alguma negocie com criminoso”.