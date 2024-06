Incêndio atinge lote com entulhos no Setor de Oficinas Norte

Incêndio atinge lote com entulhos e objetos no Setor de Oficinas Norte - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Entulhos de obras e restos de objetos foram atingidos por um incêndio na tarde dessa segunda-feira (17/6), no Setor de Oficinas Norte, na quadra 02. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou uma viatura e, com uma ação rápida, evitou que o fogo se espalhasse para lojas vizinhas. Não houve pessoas e nem animais feridos.

Quando a equipe de socorro chegou ao local, verificou que se tratava de um incêndio em objetos e em restos de materiais de obra. O fogo estava concentrado no monte de entulhos e em um dos lados do muro do lote. Ainda não há resposta sobre o que provocou o incêndio.

O incêndio queimou parcialmente os restos de uma edificação próxima ao muro e também a proteção da fiação de alta tensão que passava por perto. O procedimento de rescaldo foi realizado e os pontos quentes isolados e neutralizados. Após a desmobilização do CBMDF, o proprietário do terreno, que se encontrava no local, ficou responsável pela área.