Fogão explode e deixa quatro pessoas queimadas na Asa Norte

Um fogão explodiu na tarde deste sábado (15/6), em um restaurante do comércio local da quadra 406, Bloco A, Asa Norte. Com o incidente, quatro pessoas ficaram com queimaduras de primeiro e segundo grau, sendo transportadas para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros e constatou que que a explosão teria vindo um fogareiro do tipo réchaud, que usava álcool como combustível, e foi seguida de um princípio de incêndio, que foi apagado pelo proprietário do estabelecimento com uso de extintores.



Entre as vítimas, estava uma jovem de 19 anos, que foi encontrada deitada no chão, com 54% de queimaduras na superfície corporal; uma mulher, 33, que encontrava-se com queimaduras no rosto, braços, abdômen e pernas (região das coxas); uma senhora, 63, com queimaduras nos braços, mãos e pernas (região das coxas) e outra vitima, sexo masculino, adulto, sem identificação, estava com queimaduras nos braços, rosto e tórax, e foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



O local ficou aos cuidados do proprietário do estabelecimento.