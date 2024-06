Morre José do Patrocínio Leal, fundador do hospital Santa Lúcia

Dr. José do Patrocínio Leal foi o fundador do hospital Santa Lúcia - (crédito: Grupo Santa/Divulgação)

Fundador do hospital Santa Lúcia, Dr. José do Patrocínio Leal morreu na manhã desta terça-feira (18/6). O velório do médico será no Santuário Dom Bosco (702 sul), nesta quarta-feira (19/6), das 10h às 15h. A informação da morte foi anunciada pela assessoria de imprensa do hospital.

Comunicado oficial do Grupo Santa

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Doutor José Leal, um empresário de relevância ímpar na área da saúde hospitalar brasileira. Fundador do Grupo Santa, ele deixa um legado de dedicação e inovação no setor. Sua ausência será profundamente sentida por todos que tiveram a honra de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado”.

O Dr. José do Patrocínio Leal foi o principal responsável pela criação e expansão do Grupo Santa. O médico também foi sócio-fundador da Associação Médica de Brasília (AMBr). A entidade divulgou nota de pesar no perfil do Instagram e destacou a importância de Leal para a associação: “Sua dedicação e empenho foram fundamentais para o crescimento e fortalecimento da nossa associação. Em sinal de respeito e reconhecimento por tudo que ele representou para nossa associação, a AMBr decreta luto oficial de 5 dias”.

A causa do falecimento não foi divulgada.