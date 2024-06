Motociclista com arma de fogo ilegal e 34 munições é preso em bloqueio da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, em flagrante, um motociclista por porte ilegal de armas, na BR-040, em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, na noite da segunda-feira (17/6). Ao ser abordado pelos agentes, o condutor estava com uma arma de fogo na cintura e um carregador com 17 munições. Na mochila que ele carregava havia outro carregador, com mais 17 munições.

Sem apresentar o registro da arma e nem a documentação necessária para o porte da arma e das munições, o homem foi preso em flagrante pelos policiais.

De acordo com a lei, todo cidadão que portar, deter, adquirir ou fornecer arma de fogo de uso permitido sem autorização estará cometendo um crime inafiançável. Nesses casos, o Estatuto do Desarmamento prevê pena de dois a quatro anos de prisão e pagamento de multa.

Foi verificado que em 2017 o suspeito já havia sido preso pelo mesmo crime. O homem foi ao Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) de Luziânia (GO).